Ümit Zileli: Muhalefet post kapma hırsıyla meşgul

Gelelim araştırmanın en vahim ikinci bölümüne; birbirleriyle görüşmeye, konuşmaya bile çekinen bu gençlerin “Ötekilerle ne yapmaz?” sorusuna… İşte yanıtlar:

–Yüzde 90.3’ü kızlarının evlenmesine izin vermez… Yüzde 83.5’i çocuklarının çocuklarıyla arkadaşlık etmesine izin vermez… Yüzde 83.5 diğer grup üyeleriyle iş yapmaz… Yüzde 80.4’ü komşu olmak istemez… Yüzde 80’i iş vermez…

Görüyor musunuz tabloyu? Hani üstünü kapatıp yalnızca oranları gösterseniz, bir başka düşman ülke halkından bahsediyorlar sanırdınız!.. İşte bu iktidar eliyle “ayrımcılık- ötekileştirme” sonucunda vardığımız yer burasıydı!

Araştırma, birbirleriyle temas eden, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunan gençlerin diğerlerine kıyasla daha az ötekileştirme algısını taşıdıklarını da gösteriyordu… İşte bu yüzden birileri var gücüyle bu “teması” önlemek için uğraş veriyordu!..

Toplum bu yüzden yavaş yavaş çürüyor, millet olma özelliğini giderek yitirip, cemaatleşiyor, güruh haline dönüşüyordu…

Cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılan genel seçimler 21 yıldır uğraşılan “projenin” başarıya ulaştığını, bu millete bunu reva görenlerin ise meyvelerini toplamaya başladığını gösteriyor, ne yazık ki… Muhalefet ise bu karanlık geleceği nasıl önleriz diye düşüneceğine birbirini yemekle, ne işe yarayacaksa bir post kapma hırsıyla meşgul…

-Yazık, günah bu ülkenin evlatlarına!

Ümit Zileli’nin yazısı