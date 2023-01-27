Ümit Zileli: İktidarın ‘gönüllü üyesi’ gibi davranmayı marifet sayan muhteremler

Devir değişti, yeni “kabile düzeninde” biraz önce marifetlerini saydığım “vali” kılıklı görevlilerin yaptıkları, bugünkülerin yanında “devede kulak” kaldı da ondan…

Bugünün “vali” sıfatı taşıyan görevlileri, yukarıdan talimat almayınca huzursuzlanan, çözüm sürecinde cansiperane hizmet verdikten sonra şimdilerde “cengaverliğe” soyunan, iktidarın“gönüllü üyesi” gibi davranmayı marifet sayan muhteremlerden oluşuyor…

Gelelim bu yazıyı paylaşmamın ana nedeni olan son örneğe… Bir hafta kadar önce Binali Yıldırım’ın mahdumu Erkam Yıldırım, Erzurum’a gitti. Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Alay Komutanı tarafından karşılandı. Tanıklara göre karşılamada bir tek bando eksikti! Biz tüm bunları sosyal medyaya düşen haber ve acıklı bir fotoğraftan öğrendik. Ne vardı peki fotoğrafta? Şu vardı:

–Erkam Yıldırım, bir koltukta iyice kaykılmış, bacaklarını açmış oturuyor, bir yandanda elindeki 33’lük tesbihi çekiyordu. Vali Bey ve resmi giysili Alay Komutanı ise tam karşısında oturuyordu…

Utandım! Vali Bey, büyük tepkiler karşısında öyle bir açıklama yaptı ki, yine utandım! Bakın ne diyordu:

–Linç edildim. Devlet adamına böyle yaklaşılır mı? Seviyesizlik…

Ümit Zileli’nin yazısı