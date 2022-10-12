Ümit Zileli: İhale yasasını neredeyse 200 kez kim değiştirdi

Üstelik iktidara gelirken verdiğiniz “3Y” konusundaki sözleri defalarca aynı sözlerle tekrarladınız…

Daha 2006’da “3Y ile yani yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceğiz” demediniz mi mesela? Örneğin 2013’te “Yolsuzluğa 11 yıl boyunca müsamaha göstermedik, göstermeyiz” açıklamasını yapmadınız mı? 2014’de “Eski Türkiye olursa yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar geri gelecek” laflarını sarf etmediniz mi mesela? Aynı sözleri 2015’te, “Tek adam” payesine sahip olduğunuz 2018’de de aynen tekrarlamadınız mı?

Peki ne oldu? Aynı tas, aynı hamam! AKP’nin henüz iktidara geldiği zamanlarda ilk ortadan kaldırdığı yasa neydi, anımsayan var mı?

Ümit Zileli’nin yazısı