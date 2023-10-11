Ümit Zileli: Bu soruya Meral Akşener yanıt versin!

“Perde arkası görüşmeler” konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Meral Hanım’ın ve parti ileri gelenlerinin açıklamaları başka bir yolda yürüdükleri şeklinde yaygın söylentilere neden oldu. Durup düşünmek lazım, İYİ Partinin tüm illerde aday çıkarması en çok kimin ekmeğine yağ sürer? Tabii ki Cumhur İttifakı’nın ekmeğine!

–Başta CHP olmak üzere muhalefete kaybettirir, İYİ Parti ise büyük bir bozguna uğrar…

Meral Hanım ne yapmak istiyor?

Bu soruya Meral Akşener yanıt versin!

Bakın, Altılı Masa’nın son toplantısından önce Meral Hanım FOX TV’de kafasındaki planı nasıl açık etmişti:

–Erdoğan yeniden seçilirse, beş yıllık

süreç içinde AKP’nin seçmeni bana gelir, birinci parti olarak iktidara gelirim!

İleriyi görme yeteneğine bakın… Ancak bunları söylediğinde henüz genel seçimler bile yapılmamıştı! Demek ki seçimlerde kazanmak filan yoktu kafasında, CHP’yi de ekarte etmek, sağı kendi partisinde toplamak ve tek başına iktidar olmak vardı!

Ham hayal olması bir yana aradan geçen süre içinde “alt lige” düşmenin sınırlarına kadar da geriledi… Tüm bunlara karşın, Akşener büyük bir ısrarla CHP’ye özellikle büyük kentleri kaybettirmeye, AKP’nin elini güçlendirmeye çalışıyor…

Ümit Zileli’nin yazısı