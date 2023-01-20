Ümit Zileli: Banknotlar gıcır gıcır

Saray, kesenin ağzını iyice açtı… Seçimler için vaatlerin bedeli ödeniyor…

Öyle olunca Merkez Bankası gece gündüz para basmaya başladı haliyle! İnanmayan bankaya ya da ATM’ye gidip para çeksin görsün; banknotlar gıcır gıcır, cillop gibi vallahi!

Peki, bu değirmen pardon hazine bunu nasıl karşılıyor derseniz, karşılamıyor, her şey seçim sonrasına öteleniyor… Cumhur İttifakı kazanırsa ne yapacakları belli; kaşıkla verdiklerini en büyüğünden kepçeyle geri alacaklar doğal olarak! Millet bugünkü yoksulluğu bile mumla arar hale gelecek, ama ne gam atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş olacak…

Kaybederse ne olacak peki? Tüm yük, iflasın dibine vurmuş olan ekonomi yeni iktidarın üstüne yıkılmış olacak! Diğer bir deyişle, bir zamanlar AKP’li Cumhurbaşkanı’nın dilinden düşmeyen o meşhur deyim gerçekleşecek, AKP için “Win-Win” yani “Kazan-Kazan” olacak

-Yeni gelen ayıklasın pirincin taşını, onu mu düşünecek!

Ben, hiç öyle geçmiş yıllara, o yıllarda yaşanan kepazeliklere girmeyeceğim… Dün gündeme düşen haberlerden birkaç tanesini paylaşacağım… Paylaşacağım ki, başımıza neler gelecek, nasıl bir Türkiye’de yaşayacağız, bilgi sahibi olun…

Ümit Zileli’nin yazısı