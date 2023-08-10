Ümit Zileli: Aynı yalanlar söylendi

Son Cinayet Milas Akbelen ormanlarında işlendi… Ağaçlara sarılıp gözyaşı döken 80 yaşındaki kadınlar bile jandarma tarafından o ağaçlardan sökülerek alındı! Direniş yapan gençler, kadınlar TOMA’ların püskürttüğü tazyikli sularla yerlerde sürüklendi, gözaltına alındı! Dört yıl öncesinde olduğu gibi, aynı yalanlar söylendi. Yetmedi, bu cinayete dur diyenler, oranın sakinleri dahil ‘marjinal’ ilan edildi, iyi mi! – Marjinal olmayanların ‘cinayetleri’ ise hız kesmeden sürüyor, sürecek!

Ümit Zileli’nin yazısı