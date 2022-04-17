Ümit Alan: Musk’ın niyeti belki sahiden Twitter’ı almak değil

Daha birkaç hafta önce, platformların savaş ve çatışma dönemlerinde nasıl keyfi ve taraflı davranabildiğinden bu alandaki uluslar üstü düzenleme açığından söz ediyorduk. Bugünse, bir platformu bir çılgın zenginin ele geçirip tutarsız ideallerinin bir parçası yapma ihtimalini konuşuyoruz. Platformların bu haliyle bile demokrasiler için oluşturduğu tehlike ve risk ortadayken, tek bir insana ve onun çılgınca kararlarına bağlı olabilmesi ihtimalini düşünebiliyor musunuz? Bu ihtimal muhtemelen şimdi gerçekleşmeyecek. Çünkü birincisi; Musk’ın hisse başına verdiği teklif uzmanlara göre kabul edilmeyecek kadar düşük. İkincisi; Twitter Yönetim Kurulu, saldırgan satın almalara karşı sermaye piyasası jargonunda Zehirli Hap (poison pill) denilen planı devreye soktu. Her şeye rağmen Elon Musk’ın Twitter ile oyun hamuru gibi oynaması bu alandaki kırılganlığı ve riskleri daha çıplak bir şekilde gösterdi. Musk’ın niyeti belki sahiden Twitter’ı almak değil, bu oyunu çevirebilecek gücü olduğunu kanıtlamaktı.
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