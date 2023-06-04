Ümit Alan: ‘Muhalif medya’yı sorgulayın

Mevcut iktidarın geleneksel medyayı ele geçirilmesine karşı tepki olarak kurulan televizyon kanalları ve haber odakları bizi nasıl bir yankı odasına sokuyor? Burada kendi kendimize tartışmak ve zaten sadece muhalefet partilerine oy vereceklere hitap etmenin hakikati toplumun ekseriyetine aktarmaya yetmediği görüldü. Daha önemlisi Türkiye’deki her iki kutba da hitap edilen haber kuruluşları oluşturulabilir mi? Babala TV, Açık Mikrofon’un yeni medya üzerinde oluşturduğu hattı genişletmenin imkanları var mı? Bunlar üzerine düşünmek ve haber aldığımız kaynakları sorgulamak iyi gelebilir. Çünkü ‘muhalif medya’ tanımı da ‘yandaş medya’ tanımı kadar tuhaf ve gerçek dışı. “Haberin doğasının zaten muhalif olduğunun ama asıl marifetin bunu herkese aktarabilecek bir dil kurmaktan geçtiği” gerçeğine dayanarak yazıyorum bunu.
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