Ümit Alan: ‘Geççek’in böyle bir anda karşılık bulması sadece şarkının kendisiyle ilgili değil

Yine hatırlayanlar olacaktır, 2,5 yıl önce Şanışer öncülüğünde pek çok rapçi bir araya gelip Susamam isimli 14 dakikalık bir şarkı yayınlamıştı. Sözler çok daha doğrudan ve sertti. Şarkı üzerine Z kuşağının çok sıkı geldiği, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yorumları yapıldı ancak toplam etkisi Tarkan gibi olmadı. Bence burada Tarkan’ın starlığı kadar, Tarkan’ın AKP öncesi Türkiye’de yıldızlaşmış bir figür olması ve o yılları hatırlatması da önemli. Evet, şarkı sözleriyle umut veriyor ama Tarkan’ın yeniden eski zamanlardaki kadar popüler olmasıyla başka bir ihtimalin varlığını da hatırlatıyor. Örneğin; benim Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinin birlikte sevinebildiğini hatırladığım son olay 2002 yazındaki Dünya Kupası maceramızdı. O maceranın şarkısı nedir diye soracak olsam, herhalde çoğunluğun aklına, Tarkan’ın Milli Takım için yaptığı “Bir oluruz yolunda” şarkısı gelir. Türkiye bir döneminin finalini öyle yapmış ve aynı yılın sonbaharında da AKP iktidarı başlamıştı. O nedenle Geççek şarkısının böyle bir anda karşılık bulması, sadece şarkının kendisiyle ilgili değil. Bir hafızayı geri çağırıyor. Yani Tarkan değil bir başkası söylese dikkat bile çekmeyebilirdi.
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