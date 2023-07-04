Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ilk kez Kuşadası’nda

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul ve Hatay sonrasındaki yolculuğuna Kuşadası’nda devam ediyor. Yarın başlayacak festivalin gösterimleri F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi’nde (KUAKMER) yapılacak.

Fotoğraflar: İFF

18 senedir düzenlenen festival, bu yıl perdelerini ilk olarak 1-7 Mayıs tarasında İstanbul ve deprem bölgesi Hatay’da açmıştı.

Festival, gösterimlerine 5-7 Temmuz’da Kuşadası’nda devam edecek. Kuşadası’nın kültür ve tarih mekanı KUAKMER’deki gösterimlere yönetmenler de katılacak.

Film programı şöyle:

5 Temmuz

21:00’deki ‘Navnişan/Adres’ filmiyle başlayacak festival, yönetmen Zafer Aydın’ın katılımıyla 21:20 ‘İşçilerin Haziranı’ belgeselinin gösterimiyle sürecek.

6 Temmuz

İkinci gün 21:00’deyse ‘Bahçeler Put Kesildi’ filminin gösterimi yapılacak. Hemen ardından zeytinliklerini ve topraklarını korumak için mücadele eden İkizköylüleri anlatan ‘İkizköy’ belgeseli, yönetmeni Eren Aybars Arpacık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 21:35’teyse ‘Vakti Gelince’ belgeselinin gösterimi var. Yönetmen Murat Yüksel’in katılımıyla gerçekleşecek gösterim sonrası seyircilerin soruları da cevaplanacak.

7 Temmuz

Festivalin son günü olan 7 Temmuz’daysa saat 21:00’de ‘Dizi Yazmayı Çok Sevdim’ belgesinin gösterimi var. Gösterim yönetmen Dilara Balcı Gülpınar’ın katılımıyla gerçekleşecek. Soru-cevap kısmı sonrasıysa saat 22:15’te ‘The Other Half/Öteki Yarı’ filmi seyirciyle buluşacak.

KUAKMER

19’uncu yüzyıldan kalma tarihi bir binada, yöresel kültürel eserlerden oluşan bir koleksiyona sahip modern bir müze olan KUAKMER, Kuşadası’nın kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

KUAKMER, Kuşadası’nda Camiatik Mahallesi, Yıldırım Caddesi No: 45 adresinde ziyaretçilerini bekliyor.