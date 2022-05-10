Uluslararası Göç Örgütü: Ukrayna’da 13 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle 13 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini, bunun yaklaşık 5 milyondan fazlasının mülteci statüsünde yer aldığını açıkladı.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgalinde çatışmalar, ülkenin doğusunda yoğunlaşarak devam ediyor.

Örgütün yayınladığı veriler, 16 Mart’ta yayınlanan yerinden edilme sayılarına kıyasla yüzde 24 daha fazla.

17 Nisan-3 Mayıs’ta gerçekleştirilen anket çalışmasına göre ülke içinde yerinden edilen kişiler ağırlıkla finansal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Ankete katılanların üçte ikisi nakit yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Raporda, savaşın ilk zamanlarında bu oranın yüzde 49 olduğu belirtildi.

Yardım talep edenlerin yüzde 70’ten fazlası, bu parayı yiyecek ve/veya sağlık giderlerini karşılamak için kullanacağını söyledi.

Her 10 kişiden birinin evini onarmak için paraya ihtiyacı var

Öne çıkan bir diğer temel ihtiyaç ise barınma.

Rapora göre, ankete katılan kişilerin yüzde 9’u evlerinin saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü veya yıkıldığını söyledi.

Yalnızca ülke içinde yerinden edilen kişiler arasında bu sayı yüzde 27’ye kadar yükselmiş durumda. Ankete katılan her on kişiden biri, hasar gören evlerini onarmak için malzemeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.