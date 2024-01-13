Yaramazlara biraz batar!

Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere saldırıları soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının da incelenmesine karar verdi.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.


İsrail saldırılarında şimdiye kadar 23 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi, saldırılarda 115 gazetecinin de öldürüldüğünü duyurmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), ekim ve aralık ayı sonunda Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Gazze’deki medya mensuplarına saldırılara ilişkin soruşturma talebinde bulunmuştu.

RSF, İsrail ordusunu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bölgedeki muhabirleri kasten hedef aldığını belirterek, bunun savaş suçu olduğunu savunuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan, önceki gün RSF’ye gönderdiği yazıda, gazetecilere saldırıların, Filistin’deki savaş suçları soruşturmasına dahil edileceği güvencesini verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından paylaşılan açıklamada “Gazetecilere karşı işlenen suçlar da savcılık tarafından inceleniyor” dendi.

Savcılık, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk ve Roma Statüsü kapsamında korunduğunun altını çizerek, “Gazeteciler bu önemli misyonlarını yerine getirirken hiçbir koşulda hedef alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 23 bin 708’e yükseldi

Gazzeli yetkililer: İsrail, Çalışan Gazeteciler Günü’nde üç gazeteciyi öldürdü

SON HABERLER

Güvenlik zirvesinde ‘Hesap misliyle sorulacak’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen güvenlik toplantısının ardından gelen açıklamada, “Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir” dendi.

Akşam Postası / 13 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener’le görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki güvenlik zirvesinden önce İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle telefonda görüştü.