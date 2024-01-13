Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere saldırıları soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının da incelenmesine karar verdi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 23 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi, saldırılarda 115 gazetecinin de öldürüldüğünü duyurmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), ekim ve aralık ayı sonunda Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Gazze’deki medya mensuplarına saldırılara ilişkin soruşturma talebinde bulunmuştu.

RSF, İsrail ordusunu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bölgedeki muhabirleri kasten hedef aldığını belirterek, bunun savaş suçu olduğunu savunuyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Ahmad Khan, önceki gün RSF’ye gönderdiği yazıda, gazetecilere saldırıların, Filistin’deki savaş suçları soruşturmasına dahil edileceği güvencesini verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığı tarafından paylaşılan açıklamada “Gazetecilere karşı işlenen suçlar da savcılık tarafından inceleniyor” dendi.

Savcılık, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk ve Roma Statüsü kapsamında korunduğunun altını çizerek, “Gazeteciler bu önemli misyonlarını yerine getirirken hiçbir koşulda hedef alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.