Yaramazlara biraz batar!

Gazzeli yetkililer: İsrail, Çalışan Gazeteciler Günü’nde üç gazeteciyi öldürdü

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun üç gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.


AA’nın haberine göre Gazze’deki hükümete bağlı Medya Ofisi, bugün Ahmed Bedir, Şerif Ukaşe ve kadın gazeteci Hibe el-Abadile’nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 115’e yükseldiği kaydedildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göreyse İsrail’in saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinlinin öldürüldü.

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