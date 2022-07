Ulusal Galeri’de ‘yapışkanlı’ iklim eylemi

Sanat eserleri üzerinden yapılan iklim krizi eylemlerine bir yenisi eklendi. Protestocular John Constable’ın ‘At Arabası’ eserinin üzerine kendi yaptıkları resmi yapıştırdı.

John Constable’ın At Arabası adlı eseri

Just Stop Oil (Petrolü durdurun) çevre örgütünden iki protestocu dün Londra’daki Ulusal Galeri’de gerçekleştirdiği eylemde, John Constable’ın ‘At Arabası’ adlı tablosunun üzerine eserin ‘distopik yorumunu’ yapıştırdı.

Orijinalinde resimde bir at arabası yeşillikler içindeki bir kırsal alanda sığ bir suyun içinden geçiyor. Küçük güzel bir ev dışında etrafta dolaşan bir köpek de tabloda görünüyor.

Protestocuların ‘distopik’ At Arabası yorumu

Eylemcilerin resmindeyse yeşil ağaçlar kurumuş, su asfalta dönüşmüş, ufukta ağaçların yerinde gökdelenler görülüyor. Mavi gökyüzünün yerini uçakların uçtuğu gri bulutlar almış.

Hükümetimiz yeni petrol projelerine ruhsat verecek

The Guardian’ın haberine göre protesto eylemi şöyle gerçekleşti: Saat 14:30 civarında iki eylemci Ulusal Galeri’ye gelerek ziyaretçileri At Arabası (The Hay Wain) eserinin önündeki ip bariyerini aştılar.

1821 tarihli yağlı boya tabloyu kendi yaptıkları resimle kapladılar ve ziyaretçilerden bölgeyi boşaltmalarını istediler. Daha sonra kendilerini de eserin yaldızlı çerçevesine yapıştırdılar.

Eylemcilerden 23 yaşındaki Hannah Hunt, resmin altında ”Just stop oil” yazılı bir tişörtle oturdu ve “Buradayım çünkü hükümetimiz önümüzdeki birkaç yıl içinde 40 yeni petrol ve gaz projesine ruhsat vermeyi planlıyor” dedi.

İlk eylemleri değil

Bu sanat eserleri üzerinden yapılan ilk iklim krizi eylemi değil.

Aynı kuruluş geçen hafta da kendilerini çeşitli şehirlerdeki Van Gogh, JMW Turner ve Horatio McCulloch tablolarına yapıştırarak eylem yapmıştı.

Son eylem, Silverstone’daki İngiliz Grand Prix’sinin açılış turu sırasındaki pist işgalinden bir gün sonra geldi.

Son dönemde konuşulan bir başka çevre eylemi de Louvre Müzesi’ndeki Leonardo Da Vinci eseri Mona Lisa’ya yapılan pastalı saldırı olmuştu.