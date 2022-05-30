Mona Lisa’ya ‘pastalı’ saldırı

Rönesans dönemine damgasını vuran İtalyan ressam, mimar, matematikçi, heykeltıraş Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519), Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen dünyaca ünlü ‘Mona Lisa’ tablosuna ‘pasta fırlatılmış hali’ viral oldu.

Fotoğraf: Twitter

www.marca.com’un haberine göre dün viral olan görüntüye tanık olanlar kadın kılığına girmiş bir adamın ‘pastalı’ saldırıyı düzenlediğini aktardı.

Tekerlekli iskemledeki, peruk takan adam pastayı etraftakilerin şaşkın bakışları arasında fırlattı. Pasta, dünyanın en değerli eserlerinden biri olan Mona Lisa’nın korunması için konulan cam yüzeye çarptı. Bu sayede eser zarar görmedi. Cam yüzey hemen temizlendi.

Güvenlik görevlileri adamı dışarı çıkarırken müzenin çoğunluğu turist diğer misafirleri şahit oldukları ‘sıra dışı anların’ görüntüsünü kaydetti.

İlk saldırı değil

Bu, Leonardo da Vinci’nin, 1503-1519 yılları arasında yaptığı tabloya yönelik ilk saldırı değil. 1950’lerde sülfirik asit fırlatılmıştı. Bolivyalı bir öğrenci taş atmış, 1974 yılında bir sergi için Japonya’nın başkenti Tokyo’ya götürüldüğünde bir kadın kırmızı sprey sıkmıştı. 2009 yazında bir Rus turist çay dökmüştü. 1911’de çalınmıştı.