Ülker'den 'ABD' açıklaması: Doğrudan muhatap değiliz

Altı ürününe ABD’de toplatma kararı çıkarılan Ülker ‘doğrudan muhatabın kendisi olmadığını’ duyurdu.

Tablolar: FDA

Diken dün Ülker’in şu ürünlerinin ABD’de piyasadan geri çağrıldığını aktarmıştı.

Kekstra Jölebol Mini

Rulokat

Biskrem

Dankek Çilekli Rulo Pasta

Dankek Muzlu Rulo Pasta

Dankek Çikolatalı Rulo Pasta

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kararın gerekçesini ‘hayati tehlike’ taşıyan alerjen içeriklerin (buğday, yumurta veya süte) ‘içindekiler’de belirtilmemesi olarak açıklamıştı.

‘Dağıtımcı şirket hatası‘

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan Ülker, ürünlerin orijinal Türkçe ambalajında hiçbir eksik bulunmadığını, ABD’deki durumunsa ‘dağıtımcı şirket hatası olduğunu’ belirtti.

Ülker’in açıklaması şöyle:

* Öncelikle bahsi geçen ürün geri çağırmayla ilgili doğrudan muhatap, şirketimiz Ülker Bisküvi değildir.

* Söz konusu geri çağrılma kararı ürün içeriklerinden ya da ambalajından kaynaklanmamaktadır. Bahsi geçen az sayıdaki ürünümüzü bilgimiz haricinde başka pazarlardan alarak dağıtımını yapan ABD’deki mukim şirketin, alerjenlerle ilgili eksik etiketleme yapmasının bir sonucudur. Ürünlerin orijinal Türkçe ambalajında hiçbir eksik mevcut değildir. İngilizce tercümesinin dağıtımcı şirket tarafından eksik yapıldığı anlaşılmıştır.

* ABD’ye ihraç ettiğimiz ürünlerimizi o piyasaya uygun doğrudan İngilizce hazırlanmış ambalajla göndermekteyiz, ayrıca bir etiketleme yapmamaktayız.

* Söz konusu şirket yaptığı yanlış etiketlemeyi fark etmiş, ürünleri geri çağırmış ve bu gelişmelerle ilgili tarafımıza herhangi bir bilgi vermemiştir.

* Ülker ürünleri halihazırda Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine tarafımızca tüm regülasyon ve yasalara uyularak gönderilmektedir. Söz konusu duruma sebebiyet veren firmayla ilgili tüm yasal haklarımızı saklı tutarak, gerekli tüm aksiyonları alıyoruz.