Ukrayna’nın tahıl devi şirketinin sahibi bombardımanında öldü

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mıkolayiv’e Rus bombardımanında ülkenin en varlıklı iş insanlarından ve tahıl devi Nibulon Grup’un sahibi Oleksi Vadaturski, eşi Raisa Mikhailovna’yla birlikte öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna medyası, 74 yaşındaki Vadaturski ve eşi Raisa Mikhailovna’nın yaşadığı evin, gece saatlerinde bir füzeyle vurulduğunu duyurdu.

İş insanı Vadaturski, aynı zamanda ‘Ukrayna’nın Kahramanı’ adlı bir madalyanın sahibiydi. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre Vadaturski’nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

Oleksiy Vadaturski. (Fotoğraf: Nibulon Grup)

BBC Türkçe’nin haberine göre çiftin öldürüldüğü saldırı için kentin belediye başkanı “Belki de bugüne kadarki en ağır Rus bombardımanıydı” dedi.

Zelenski: Büyük kayıp

Reuters’ın aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Oleksi Vadaturski’nin ölümünü ‘tüm Ukrayna için büyük bir kayıp’ diye yorumladı. Zelenski ayrıca Vadaturski’nin yakın süreçte modern bir tahıl pazarını inşa etmenin hazırlığında olduğunu söyledi.

Rusya; BM, Türkiye ve Ukrayna’yla geçen hafta İstanbul’da varılan anlaşmanın ardından Odesa ve Mıkolayiv limanlarına saldırmıştı.