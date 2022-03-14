Ukrayna’da düşürülen yolcu uçağı: Hollanda ve Avustralya tazminat talep etti

Hollanda ve Avustralya, 2014’te Ukrayna’da düşürülen Malezya Havayollarına ait ‘MH17’ sefer sayılı uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttukları Rusya’dan tazminat talebiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne başvurdu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Uçak, 17 Temmuz 2014’te Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatla toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), uçağın Rus ordusuna ait bir BUK füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

193 vatandaşının hayatını kaybettiği Hollanda’nın Avustralya’yla ortak açtığı davada Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nden Rusya aleyhine tazminat talep edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter’dan “Hollanda, Rusya’nın 298 kişinin ölümü sebebiyle hesap vermesi ve uluslararası düzene riayet etmesi için tüm gücünü kullanmaya devam edecek” yazdı.

38 vatandaşını kaybeden Avustralya’nın başbakanı Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne de Rusya’nın hesap vermesi için Hollanda’yla ortak dava açtıkları yönünde paylaşım yaptı.

Davanın zamanlamasının Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı olmadığına değinilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin de davadan haberdar edildiği vurgulandı.