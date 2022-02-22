Ukrayna’da artan gerilim altın fiyatlarına yansıdı

Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve bölgede artan hareketlilik altına olan talebi artırdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamış ve ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı vermişti. Doğu Avrupa’da savaş görüleceği endişeleriyle küresel borsalar gerilerken, güvenli liman olarak görülen varlıklar ve petrol yükselişe geçti.

Altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1913 dolara kadar tırmanarak haziran ayından beri en yüksek seviyeyi gördü.

İç piyasada altının gramı sabah saatleri itibariyle 845 TL’ye kadar çıkarken, çeyrek altın 1390 lirayı aştı.

Brent petrolün variliyse uluslararası piyasalarda 96 doların üstünde seyrediyor.