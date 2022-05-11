Ukrayna: Rusya 26 binden fazla asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin 350 asker, 199 uçak, 160 helikopter ve 1187 tankını kaybettiğini bildirdi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-11 Mayıs tarihlerindeki kayıplarını duyurdu.

Buna göre Rus ordusu 26 bin 350 asker, 199 uçak, 160 helikopter, 1187 tank, 2 bin 856 zırhlı araç, 528 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sistemi kaybetti.

Rusların 1997 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 390 insansız hava aracının imha edildiği belirtilirken, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna tarafından vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 25 Mart’taki açıklamasında Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​