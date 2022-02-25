Ukrayna: Rus kontrolündeki Çernobil’de aşırı radyasyon kaydedildi

Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, ülkenin Rus güçlerine karşı kontrolünü kaybettiği Çernobil Nükleer Santrali’nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini bildirdi.

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Rusya dün üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’in kuzeyinde, nükleer santralin bulunduğu Çernobil bölgesine girmiş, Belarus sınırından başkente uzanan rota boyunca ilerlemişti.

Kurumun sitesindeki açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ysa kapalı haldeki Çernobil Nükleer Santrali’ni korumak için başkent Kiev yakınına Rus paraşütçü birlikleri konuşlandırılacağını belirtti. Bakanlık sözcüsü, Çernobil’deki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu iddia etti.

Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali’nin kontrolünü alması üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ‘o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını’ söylemişti.