Ukrayna: Moskova’daki saldırıyla ilgimiz yok

Rusya Mali İzleme Servisi, LGBTİ+’yı ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesine ekledi. Rusya’da yüksek mahkeme ‘aşırılık yanlısı’ olarak sınıflandırdığı LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerini yasaklamıştı. DW Türkçe’nin haberine göre bu defa Rusya Mali İzleme Servisi, ‘uluslararası LGBT sosyal hareketi ve yapısal öğeleri’ diye adlandırdığı grupları ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesine dahil etti. Bu listedeki kişi ve kuruluşların banka hesapları da dondurulabilecek. Ancak […]