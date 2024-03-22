Ukrayna: Moskova’daki saldırıyla ilgimiz yok

Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda düzenelen terör saldırısıyla ilgisi bulunmadığını duyurdu.
Crocus City Hall adlı konser salonunda düzenlenen saldırıda en az 40 ölü, 100 yaralı var.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, Telegram’dan yayınladığı mesajda, “Ukrayna hiçbir zaman terörist savaş yöntemlerini kullanmamıştır” dedi.
Podolyak, “Rus ordusunu yok etmek için etkili askeri harekatlar, saldırı eylemleri gerçekleştirmek önemli. İşgale son vereceğiz” demeyi ihmal etmedi.
Ukrayna’da bulunan Kremlin karşıtı Rus savaşçılardan oluşan ‘Rusya’nın Özgürlüğü Lejyonu’ da saldırıda bir parmağı bulunmadığını bildirdi. Grup, “Rus sivillerle savaşmadığımızı hatırmlatırız” diyerek ‘Putin’in terörist rejimi’ni suçladı.
Medvedev tehdit etti
Eski Rusya devlet başkanı, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi’nin iki numarası Dimitri Medvedev ise “Moskova’ya yönelik saldırıyla bağlantılı olmaları halinde Rusya Ukraynalı liderleri öldürecek” dedi.