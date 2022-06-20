Ukrayna, İstanbul Sözleşmesi’ni onayladı

Ukrayna Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni bugün onayladı.

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Türkiye’nin 2011’de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Gelişme, Ukrayna parlamentosunun Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu: “Tarihi karar! Ukrayna Verkhovna Rada’sı (parlamento), Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmesi’ni onayladı.”

Ukrayna, sözleşmeye 7 Kasım 2011’de imza atmıştı.

Erdoğan’ın kararıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında sözleşmeyi imzalayıp onayladıktan sonra geri çekilen tek ülke.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen ilk uluslararası insan hakları sözleşmesi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı sözleşmenin temel amacı, kadınları şiddetten korumak, şiddet olaylarını kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak; kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.