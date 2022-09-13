Ukrayna: Harkov’da 300’den fazla yerleşim birimini Ruslardan geri aldık

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül’den bu yana Harkov bölgesinde 300’den fazla yerleşim birimini, Rus güçlerinden geri aldıklarını söyledi.

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Batı’dan aldığı etkili silahlarla, kaybettiği topraklarda Rusya’ya karşı saldırıya geçen Ukrayna, ilerlemeye devam ediyor. Bakan Yardımcısı Maliar, Ukrayna’nın yeniden kontrolü sağladığı Balakliya şehrinde, Harkov bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırılara ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

AA’nın haberine göre 6 Eylül’den bu yana yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanın Rus güçlerinden geri alındığını belirten Maliar, “300’den fazla yerleşim yeri ve yaklaşık 150 bin insanımız, fiilen rehin tutuldukları işgalden kurtarıldı” dedi.

Maliar, bölgede Rus güçlerine yönelik karşı saldırıların devam ettiğini, bunun Harkov bölgesinin tamamen geri alınıncaya kadar süreceğini söyledi.