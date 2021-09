Uğur Meleke: Pereira’nın geçiş planı maksimum 8-10 maçta işe yarayabilir

Dün gerçekten enteresan bir maç izledik Yeni Hatay Stadı’nda. Müsabakanın önemli bir bölümünde topa sahip olan, geriden pasla çıkmaya çalışan ve oyunu domine etmeyi deneyen taraf ev sahibi Hatayspor’du. Ömer Erdoğan’ın ekibi her iki yarıda da topa yüzde 70’e yakın sahip oldu. İlk devrede Fenerbahçe’ye yalnızca 80 pas şansı tanıdılar.

Ancak Vitor Pereira’nın taktiği de bu tarz rakiplere karşı çok daha işlevsel olabiliyor. Frankfurt’ta da özellikle ilk devrede ev sahibi Eintracht benzer bir şekilde arzulu oynamış, Fenerbahçe’yse defalarca geçiş oyunu faturası kesmişti Alman ekibine. Dünkü maçın görüntüsü de buna benzerdi: Hatayspor set oyunu oynayan ve tamamlayamadığı her hücumda, kaybettiği her topta sıkıntı yaşayan taraftı. Fenerbahçe’yse kazandığı hemen her topla akılcı çıktı, pozisyon yarattı, tabelayı da böyle oluşturdular zaten.

Fenerbahçe dün 3 puanı evine götürdü ancak Pereira’nın şunu unutmaması gerek: Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı topa bu derece sahip olmayı deneyecek takım sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek. Dolayısıyla Pereira’nın bu geçiş planı maksimum 8-10 maçta işe yarayabilir. Ama 38 haftanın önemli bölümünde sınavlar Hatay maçına değil, Başakşehir maçına benzeyecek. Daha çok hazır sete karşı çözüm üretmeyi geliştirmek zorunda Fenerbahçe takımı.

