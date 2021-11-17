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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Değişiyoruz, gelişiyoruz

Kaliteli bir jenerasyona sahibiz, bizi 2024’e ve 2026’ya da bu oyuncu iskeleti taşıyacak büyük ihtimalle.

Böyle iyi bir jenerasyonun tek eksiği bence potansiyellerini açığa çıkarmaktı. Takımımızın kaygı dozajını düşürüp, cesaret dozajını artırmaktı.


Dün Karadağ’da bir Türk sporsever olarak beni en çok sevindiren şey bu oldu: Değişiyoruz, gelişiyoruz. Doz aşırı kaygı atmosferinden uzaklaşıyoruz.

Alman Hoca göreve geldiğinde doğrusu büyük endişeler taşıyordum. Onun CV’sini bu görev için yetersiz buluyordum. Ancak şu anda onun da bir aylık gelişimini-dönüşümünü takdirle izliyorum doğrusu.

Uğur Meleke’nin yazısı

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