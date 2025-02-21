Uğur Meleke: Çok tuhaf transferler gördüm, ancak Cuesta transferi gerçekten de ender rastlanacak türden

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Çok tuhaf transferler gördüm bu 20 sene içinde. Ancak Cuesta transferi, gerçekten de ender rastlanacak türden bir tuhaflık.

Mesele Cuesta’nın iyi ya da kötü futbolcu olması değil. Mesele şu: Kendi kadronda zaten var olan, henüz 26 yaşında, Uluslar A Ligi seviyesindeki Danimarka Milli Takımı’nda İspanya’ya karşı her iki maçta ilk 11’de çıkan Nelsson’u Roma’ya gönderiyorsun. Evet Nelsson çok iyi bir sezon geçirmiyor, birkaç bireysel hata da yaptı, ancak mesela Berkan’a tanınan kredinin onda biri tanınmadı Danimarkalı’ya. Kazanmak için çaba gösterilmedi. Rotasyonda genç Metehan’ın da arkasına itildi.

Nelsson’u itibarsızlaştırıp göndermenin üç ayrı maliyeti oldu Galatasaray’a: Hem Avrupa listesinde stoper boşluğu oluştu. Genk’te üçüncü stoper konumuna düşmüş 1,79’luk Cuesta’ya 8 milyon euro ödendi. Hem de Avrupa listesinin matematiği karıştı: Nelsson kazanılabilseydi, (sezonu kapatan İcardi liste dışı bırakılarak) Lemina eklenebilirdi Avrupa kadrosuna. Yani bir tek Cuesta’nın Galatasaray’a maliyeti: 8 milyon Euro + Nelsson ve Lemina’nın Avrupa kadrosunda olamamaları… Enteresan değil mi?

Uğur Meleke’nin yazısı