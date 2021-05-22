Uğur Meleke: Beşiktaş transfer politikasını Devler Ligi’nde iddialı olma adına yapılandırmalı

Dileriz ki pazar günü Chelsea, Aston Vila deplasmanında kazanır ve Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grup bileti bir an önce kesinleşir. Bu durumda sanırım Beşiktaş yönetiminin de transfer politikasını Devler Ligi gruplarında iddialı olma adına yapılandırması gerek. Bu sezonun en kritik maçında G.Saray karşısında kulübede 1 kaleci, 3 stoper, 2 bek, 2 ön libero olması Devler Ligi’nde kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş’ın yeni sezonda daha güçlü bir rotasyona ihtiyacı var.

Uğur Meleke’nin yazısı