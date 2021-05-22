Uğur Meleke: Beşiktaş transfer politikasını Devler Ligi’nde iddialı olma adına yapılandırmalı

Dileriz ki pazar günü Chelsea, Aston Vila deplasmanında kazanır ve Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grup bileti bir an önce kesinleşir. Bu durumda sanırım Beşiktaş yönetiminin de transfer politikasını Devler Ligi gruplarında iddialı olma adına yapılandırması gerek. Bu sezonun en kritik maçında G.Saray karşısında kulübede 1 kaleci, 3 stoper, 2 bek, 2 ön libero olması Devler Ligi’nde kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş’ın yeni sezonda daha güçlü bir rotasyona ihtiyacı var.
SON HABERLER
Gezi’ye ‘torba dava’: Kavala’nın tutukluluğu devam
Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.
Galatasaray başkanı, Fatih Terim’le ‘yola devam etmeyi’ düşünmüyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ‘yola devam etmeyi düşünmediğini’ söyledi.
Selvi’nin ‘iddianamesi’ni Demirtaş’ın avukatı çürüttü: Herkes aptal mı?
HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen kaleme aldığı ifadeler ‘uydurma’ çıkınca kendini ‘kulis haberciliği’ yapmakla savunup HDP’ye yüklenen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yanıt gecikmedi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Selvi’ye, “Demirtaş beş senedir hangi kulise çıkmış?” diye sordu.
‘Baykara davası’nda ‘kasten öldürmek’le suçlanan askerler tutuksuz yargılanacak
4 Ağustos 2020’de Van’ın Çaldıran ilçesinde İbrahim Baykara adlı yurttaşı öldürmekle suçlanan iki askerin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Yeniden görülen ‘Gezi davası’nda neler oldu?
Gezi Parkı davası, dokuz kişi hakkında verilen beraat kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından bugün yeniden başladı.