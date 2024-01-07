Uğur Emek: Ücretlere bu kadar dikkatli davrananlar müteahhitlere gelince müthiş cömert davranıyorlar

Türkiye’de ortalama ücret neredeyse asgari ücret olduğundan, herkesin gözü kulağı asgari ücretin açıklanmasında.

2024 yılı asgari ücreti ancak 27 Aralık, 2023’de açıklanabildi.

Bin lira eksik, bin lira fazla nazlanmaları sonucunda 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu yıldan itibaren de yıl içerisinde artırılmayacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam ise henüz açıklanmadı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira.

Bu maaşı asgari ücret ve memur maaşlarında olduğu gibi %49 oranında artıralım mı artırmayalım mı hesabı içerisindeler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı “16 milyon emekli var, çok dikkatli konuşmak gerekiyor” bile demişti. (15/9/2023)

Ücretlere bu kadar dikkatli davrananlar müteahhitlere gelince müthiş cömert davranıyorlar.

Uğur Emek’in yazısı