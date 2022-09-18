Uğur Emek: İlk sosyal konut projesinden bugüne asgari ücret 2,7, konut fiyatları 5,3 kat artmış

Bakan’ın açıklamalarını dinledikçe sosyal konut projesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağıma, kafam daha da karıştı.

2019 Aralık’ında yine Sayın Cumhurbaşkanı bir konut projesinin müjdesini açıklamıştı. “81 ilde 100 bin Sosyal Konut Projesi.”

O dönemde net asgari ücretin 2 bin 20 lira

…

100 bin konutluk projesini başarıyla tamamlayamayanlar el artırdılar, 500 bin konut projesini müjdelediler.

Yanına arazi ve işyerlerini de eklediler.

2023-2028 arasında 500 bin konut yapılacak. İlk etapta 2 yıl içerisinde 250 bin konut için başvurular alınmaya başlandı.

…

Büyük müjdeyle açıklanan ilk projeden, en yeni müjdeli konut projesine kadar geçen sürede net asgari ücret 2,7 kat artmış.

Konutların fiyatları ise ortalamada 5,3 kat artmış.

Uğur Emek’in yazısı