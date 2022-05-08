Uğur Emek: Gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4’üncü sırada

Trading Economics isimli internet sitesinde 200’e yakın ülkeye ait 20 milyondan fazla veri yayımlanmaktadır. Bu verilerden birisi de gıda enflasyonuna ilişkindir.

Bu verilere göre gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4’üncü sıradadır. Evet, yanlış duymadınız DÖRDÜNCÜ.

Listedeki ilk 3 ülke sırasıyla Lübnan (% 390), Venezuella (% 229) ve Zimbamve’dir (% 104).

Düşünsenize, amansız bir savaşın içerisinde bulunan Ukrayna ve Rusya’daki gıda enflasyonu oranları sırasıyla yıllık % 14,3 ve % 17,99. (Hay Allah, bizdeki fiyatlar bu savaşın da etkisiyle artıyordu değil mi)?

Uğur Emek’in yazısı