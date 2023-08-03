Uğur Dündar: Türkiye’nin mutsuzluk sıralamasındaki düşüşü hızlanacak

2022 Dünya Mutluluk Raporu’nun ilk üç sırasında, İskandinav ülkeleri Finlandiya, Danimarka ve İzlanda yer aldı. Dünyanın en mutsuz ülkesi olarak da Afganistan belirlendi. Türkiye, 2019 yılı raporunda 79’uncu sıradayken, 2020’de 14 sıra gerileyerek 93’üncü, 2021 yılında ise 104’üncü sırada yer bulabildi. 2022 yılı raporunda ise Türkiye, sıralamada 18 basamak birden düşerek 146 ülke arasında 112’nci oldu.

Kanımca Türkiye’nin mutsuzluk sıralamasındaki düşüşü 2023’de daha da hızlanacak! Bunda da ülkedeki ağır ekonomik sıkıntılara bağlı olarak AKP iktidarının büyük oy kaybı yaşamasına rağmen, muhalefetin seçimleri kazanmayı başaramamasının geniş toplum kesimlerinde yarattığı hayal kırıklığı ve mutsuzluk çok etkili olacak…

Uğur Dündar’ın yazısı