Uğur Dündar: SBK’yı ve rüşvete bağladığı öne sürülen kişileri zor günler bekliyor

Türkiye’de yüksek mevkilerde bulunan birçok kişiye rüşvet verdiğini, hepsinin kayıtlarının elinde bulunduğunu belirtiyor. Örnek olarak da ortağı Lev Aslan Dermen ile birlikte imzaladıkları 250.000 dolarlık bir çekin fotokopisini gösteriyor. Çek, mütevelli heyetinde günümüzün güçlü politik ailelerinin üyelerinin bulunduğu bir üniversiteye yazılmış. (Üniversitenin ismi dilekçede yer alıyor, ancak ben aleyhime bir dava daha açılmaması için burada belirtmiyorum.) Yine dilekçede Prof. Hakan Yavuz’un rüşveti kabul etmediği gibi, görüşmenin hemen ardından Ayaslı’ ya durumu haber verdiğinin altı çizilmiş.

Değerli okurlarım, California’da açılan davanın dilekçesi adeta polisiye bir çalışma gibi. Yaklaşık 200 sayfayı bulan metinde Ayaslı’nın yüzlerce milyon dolarlık mallarına rüşvetle ayarlanan bilirkişi raporlarıyla nasıl çöküldüğünden tutun da avukatlara bile rahatça rüşvet teklif ettiği iddiaları açıkça yazılmış. Özetle SBK’yı ve rüşvete bağladığı öne sürülen kişileri zor günler bekliyor.

Uğur Dündar’ın yazısı