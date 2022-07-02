Uğur Dündar: Şarkılar seni söyler!..

Bundan 4 yıl önce, aylardan Ekim… Biz o günlerdeki ismiyle bir “Halk Arenası” programı için İstanbul’dayız.
Kadim dostum, tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen bir müzikal yazmış. Hem yönetiyor, hem de oynuyor. Adı; “Şarkılar Seni Söyler…” Oyun eski İstanbul’daki gazino yaşamını anlatıyor…
Değerli kardeşim, program koordinatörümüz Atilla Köprülüoğlu ile tiyatroya biraz erken gidiyoruz. Müjdat, sanki sahneye ilk kez çıkıyormuş gibi -her zamanki heyecanı içinde- o akşamki galaya hazırlanıyor. Yerinde duramıyor, oyun hakkında sürekli bilgiler veriyor.
Bu arada müzikalin en büyük sürprizini söylüyor: “Cüneyt Arkın’ı ilk kez tiyatro sahnesine çıkarıyorum…” “Peki nasıl ikna ettin?” diye soruyorum. Çünkü 70’li yılların başlarında canlı yayınlanan TV programıma konuk olarak alıncaya kadar yaşadığım güçlükleri anımsıyorum.