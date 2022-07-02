Uğur Dündar: Şarkılar seni söyler!..

Bundan 4 yıl önce, aylardan Ekim… Biz o günlerdeki ismiyle bir “Halk Arenası” programı için İstanbul’dayız.

Kadim dostum, tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen bir müzikal yazmış. Hem yönetiyor, hem de oynuyor. Adı; “Şarkılar Seni Söyler…” Oyun eski İstanbul’daki gazino yaşamını anlatıyor…

Değerli kardeşim, program koordinatörümüz Atilla Köprülüoğlu ile tiyatroya biraz erken gidiyoruz. Müjdat, sanki sahneye ilk kez çıkıyormuş gibi -her zamanki heyecanı içinde- o akşamki galaya hazırlanıyor. Yerinde duramıyor, oyun hakkında sürekli bilgiler veriyor.

Bu arada müzikalin en büyük sürprizini söylüyor: “Cüneyt Arkın’ı ilk kez tiyatro sahnesine çıkarıyorum…” “Peki nasıl ikna ettin?” diye soruyorum. Çünkü 70’li yılların başlarında canlı yayınlanan TV programıma konuk olarak alıncaya kadar yaşadığım güçlükleri anımsıyorum.

Uğur Dündar’ın yazısı