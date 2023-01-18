Uğur Dündar: SADAT reklamı ve TV 100 olayı

Eve gelince, sosyal medyada döndürülen SADAT reklamına baktım. “Ama”sız, “fakat”sız, çok vahim bir durum oluşmuştu. Zira bant şeklindeki o reklam spotunun sağ tarafında yüzleri maskeli, elleri silahlı paramiliter güçlerin fotoğrafı vardı. Bu görüntüyle subliminal mesaj veriliyor, Kemal Bey tehdit ediliyordu. Derhal özür dilenmeli, sorumlular için gereği yapılmalıydı. Eğer kanal sahibi Necat Gülseven ile Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer’in bundan haberlerinin olduğu konusunda küçücük bir kuşku duysam, derhal o kanaldan ayrılacaktım. Çok geçmeden bu vahim yayın skandalının sorumlusu olan 3 çalışanın işlerine son verildi. Ama dedim ya, idam sehpaları kurulmuş, ipe çekilmem için geri sayım başlamıştı.

Uğur Dündar’ın yazısı