Uğur Dündar: Peki bir dere neden taşar?

İmamoğlu’nun açıklaması, 2020’de ıslah edilen Ayamama Deresi’nin bu kez taşmamasının, can ve mal kaybının korkunç boyutlara ulaşmasını önlediğini gösteriyor. Peki bir dere neden taşar? Yapılan inşaatlarla yatağının daralması ve taşıdığı suyun denize ulaşmasını engelleyen beton setler nedeniyle taşar. İstanbul’daki tüm sel felaketlerinin ardındaki gerçek neden, rant amacıyla sürdürülen vahşi arazi ve yapı yağmacılığıdır. Tamam, iklim değişikliğinin de etkisi var ama asıl neden betonlaşmadır. Bakın İstanbul’un eski Orman Bölge Müdürlerinden Faruk Çebi, kentin doğasına verilen zararın sel felaketlerine sebep olacağını daha 2008 yılında bakanlığa sunduğu raporunda ve daha sonra kaleme aldığı “BÜROKRANT” adlı kitabında nasıl anlatıyor:

Uğur Dündar’ın yazısı