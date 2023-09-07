Uğur Dündar: Peki bir dere neden taşar?

İmamoğlu’nun açıklaması, 2020’de ıslah edilen Ayamama Deresi’nin bu kez taşmamasının, can ve mal kaybının korkunç boyutlara ulaşmasını önlediğini gösteriyor. Peki bir dere neden taşar? Yapılan inşaatlarla yatağının daralması ve taşıdığı suyun denize ulaşmasını engelleyen beton setler nedeniyle taşar. İstanbul’daki tüm sel felaketlerinin ardındaki gerçek neden, rant amacıyla sürdürülen vahşi arazi ve yapı yağmacılığıdır. Tamam, iklim değişikliğinin de etkisi var ama asıl neden betonlaşmadır. Bakın İstanbul’un eski Orman Bölge Müdürlerinden Faruk Çebi, kentin doğasına verilen zararın sel felaketlerine sebep olacağını daha 2008 yılında bakanlığa sunduğu raporunda ve daha sonra kaleme aldığı “BÜROKRANT” adlı kitabında nasıl anlatıyor:
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Çam ve Sakura için hazırlanan raporda ‘Sel baskını olabilir’ denmiş
Su basan İstanbul Başakşeşhir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için hazırlanan ÇSED raporunda ‘Sel baskını olabilir’ dendiği ortaya çıktı.
Eski first lady, hırsızlıktan gözaltına alındı
Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu’nun eşi Eshter Lungu, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
Asperger Sendromu İletişim ve Eğitim Derneği Başkanı Güner: Görün bu çocukları
Asperger Sendromu İletişim ve Eğitim Derneği (Aspieder) Başkanı Demet Güner, çocukların farkına varılması için mücadele ediyor.
Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı
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Trump’ın duruşması televizyondan canlı yayınlandı
ABD’nin eski başkanı Donald Trump ile diğer 18 sanığın Georgia’da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları davayla ilgili ilk duruşma televizyondan canlı yayınlandı.