Uğur Dündar: Birleşmiş Milletler, İsrail söz konusu olunca vahşeti seyretmekle yetiniyor!

Günlerdir televizyon ekranlarından vahşet diyebileceğimiz savaş görüntüleri izliyoruz. Evet savaşın başlamasına neden olan ilk kanlı saldırıyı Hamas yaparak İsrail’in eline çok büyük koz verdi. Ama sonrasında Başbakan Netenyahu’nun “Savaş suçlusu aramayacağız” demesiyle hedef gözetmeksizin yağdırılan roketlerle önceki akşam bir hastane hedef alındı ve çoğu çocuk 500 masum hayatlarını kaybetti. Televizyon ekranlarına yansıyan vahşetin görüntüleri, dünyanın dört bir yanında bu savaş suçuna karşı çıkan herkesin vicdanını kanattı…

Arkasına Amerika Birleşik Devletleri’ni ve İngiltere’yi alarak, zamanında Nazi Almanya’sının kendilerine yaptığı soykırımın çok daha çok daha ağırını Filistinlilere reva gören İsrail’e birilerinin “insanlık namına” acilen dur demesi, ayrıca bu savaş suçlarının hesabını sorması gerekiyor. Ama bunu kim yapabilecek? Konu Libya, Suriye, Afganistan, Irak ve Rusya olunca hemen toplanıp karar çıkartabilen Birleşmiş Milletler, İsrail söz konusu olunca vahşeti seyretmekle yetiniyor!..

Uğur Dündar’ın yazısı