Uğur Dündar ‘Bezmenler’ kavgasını anlattı: Kendimi korudum; ama iyi korumuşum

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medyada popüler olan ‘Bezmenler’ kavgasını anlattı: “Meşru savunma anlamında kendimi korudum. Ama iyi korumuşum.”

Geçen yıl sosyal medyada gündem olan görüntülerde ABD’de para kaçırdığı söylenen iş insanı Halil Bezmen’in evine giden Dündar’ın, evin çalışanı olduğu kişiyle sözlü sataşma sonrası kavgası yer alıyor.

TELE1’de yayınlanan ‘Anında Manşet’ isimli programda Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu’nun söz konusu görüntülerle ilgili sorusunu yanıtlayan Dündar, şunları kaydetti: “Biz mikrofonu sadece insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler diye kullanırız. Amerika’daki o müessif olayda da bize saldıran kişiye mikrofonu uzattım. ‘Buyurun kardeşim içinizden ne geliyorsa anlatın, biz de olduğu gibi yayınlayalım’ dedim. Ama o konuşmak, kendisini ifade etmek yerine bana saldırmayı yeğledi. Benden önce birlikte çalıştığımız değerli emekçi kardeşime saldırmak istedi. Ben de kendisini durdurdum. Meşru savunma anlamında kendimi korudum. Ama iyi korumuşum…”

Bir de bizim mesleğimizin mensuplarına saldırmak özellikle spor haline geldi. Bir defa sosyal anlamda linçleri yaşamakla birlikte fiziksel saldırılar da başladı. Sanki şiddete maruz kalmak gazetecinin kaderiymiş gibi algılandı, algılanıyor. Bir defa da gazeteci kendini savunmuş olsun. Boyumuzla, posumuzla neden dayak yiyelim ki? Meşru savunma diye bir durum var. Bundan dolayı çok üzüldüm. Saldıran kişi de orada çalışan bir insan…”