Ufuk Korcan: Borsada seçim senaryoları

Türkiye’de yapılan son 7 genel seçimin 5’inde borsa, seçimin ardından kısa vadede yükseliş gösterdi. Ancak bu yükselişler çok uzun soluklu olmadı. Yani satın alınan beklenti gerçekleşince yatırımcılar kar satışına geçmiş.

Seçimlerin ilk turda sonuçlanacağı beklentisiyle son günlerde özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde bir yükseliş hareketi yaşandı. Endekste yaşanan bu yükselişin genele yayıldığını söylemek zor. Seçimlerden önce uzmanlar, endekste ağırlığı yüksek az sayıda hissede görülen yükseliş hareketinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda hız keseceği görüşündeydi. Gelelim BİST 100 Endeksi’ndeki kritik seviyelere… BİST 100 Endeksi haftalık bazda grafiğinde son iki haftadır en kritik bölge olan 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandını test ediyor. Endekste bir önceki hafta da bu bandın altında bir kapanış gerçekleşmişti. Bu bölge olukça önemli zira altında kalınması durumunda 3 bin 719 – 3 bin 868 puan seviyelerine kadar çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Üzerinde kalınması ise yeniden 5 bin 200 – 5 bin 300 puan bandının test edilme senaryolarını gündeme getirebilir. Bu sebeple endekste mihenk taşı 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandı olduğu söylenebilir. Bunun yanında yukarı hareketler olsa bile endeksin 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin baskısı altında olduğu unutulmamalı. Yani bir rahatlama olabilmesi için bu trendin direnç noktası hacimli kırılmalı. Bu da bu hafta için 5 bin 280 puan seviyelerine denk geliyor.

Ufuk Korcan’ın yazısı