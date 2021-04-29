UEFA’dan sosyal medya boykotu: Hesaplar üç günlüğüne kapatılacak

UEFA, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

AA’nın haberine göre Avrupa futbolunun patronu, İngiliz futbol kulüpleri tarafından başlatılan boykot uygulamasına destek verileceğini bu nedenle bu kararın alındığını duyurdu.

Reklam

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, internet ortamında taciz ve ayrımcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu suçun yayılmasını durdurmak için önlem alınması gerektiğini belirten Ceferin şu ifadeleri kullandı: “Bu kabul edilemez paylaşımların veya mesajların kurbanı olan oyuncu, antrenör, hakem veya görevli, herkesi resmi şikayette bulunmaya çağırıyorum. Zararlı ideolojilerini ortaya çıkarmak için anonim profillerinin arkasına saklanan bu korkaklara fazlasıyla sahibiz.”

Boykot, yarın (30 Nisan) başlayacak.

Reklam

Şubat ayında bir mektup yayınlayan İngiliz futbol camiası, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu 30 Nisan-3 Mayıs’ta sosyal medyanın boykot edileceğini açıklamıştı.