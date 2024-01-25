UEFA maçları TRT’de şifresiz yayınlanacak

TRT, UEFA maçlarını üç yıl boyunca şifresiz yayınlayacağını duyurdu.

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TRT paylaştığı açıklamada önümüzdeki sezondan itibaren üç sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.

Bunun TRT tarihinde ilk olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. TRT’nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak” dendi.

Türk takımlarının maçlarının da şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.

Daha fazla sayıda maçınsa TRT’nin yeni dijital platformu ‘tabii’ üzerinden izlenebileceği belirtildi.