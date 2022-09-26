Ucuz kira vadederek sahte ilanlar açan dolandırıcı tutuklandı

Bursa ve İstanbul’da emlak satışı ve kiralaması için sitelere verilen ilanların fotoğraflarını kopyalayıp sahte ilanlar oluşturan ve ucuza ev kiralama vaadiyle altı ay veya bir senelik kira ücretlerini peşin alarak vatandaşları dolandıran kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin sitelere ilan vererek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Olayı araştıran ekipler, şüphelinin 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Çalıntı araçla saklanmış

M.Ü.’yü yakalayan ekipler, ikametteki aramalarda bir hafif ticari araç anahtarı buldu. Bulunan anahtarın hangi araca ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapan ekipler, üç sokak arkada, anahtarın bir kurye şirketinin reklamlarıyla giydirilmiş çalıntı bir hafif ticari araca ait olduğunu belirledi.

Araçtaki aramalarda bir yatak, bir tüp, bir bilgisayar, 32 sim kartı, üç cep telefonu, sekiz deste sahte para ve 13 ikiz plaka ve 30 sahte kira sözleşmesi bulundu.

İncelemelerde, aracın İstanbul’dan çalınarak Bursa’ya getirildiği belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan M.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.