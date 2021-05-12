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Yaramazlara biraz batar!

‘Ucuz baklava kuyruğu’na ceza

Eskişehir’de önünde kuyruk oluşan tatlıcıya Covid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir… (Fotoğraflar: DHA)

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ila 30 liradan satılan baklavaları almak için tatlıcı önünde dün kuyruklar oluştu. Yaklaşık 2 ton baklava üç saatte tükendi.

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Kuyrukta sosyal mesafe olmadığı gerekçesiyle, işyerine yeterli önlemi almadığı için ceza kesildi.

Zeytinburnu.

İstanbul’un Zeytinburnu ve Esenler ilçelerinde de bugün benzer görüntüler vardı.

Vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde ucuz tatlı satılan dükkanlara akın etti. Tatlıcıların önünde kuyruk oluştu.

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Esenler…

Zeytinburnu’ndaki tatlıcının önünde sıraya bekleyen bir kişi şunları söyledi: “Sıra çok var ancak fiyatları çok uygun, o yüzden geldik. Başka yerlerde 90 lira olan tatlı burada 16 lira… Aldığımız tatlının sağlıklı olup olmadığını düşünmeyip alıyoruz.”

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