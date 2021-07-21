Uçuş sırasında yolcu hayatını kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Geçen hafta, Ryanair’in Britanya’nın Manchester kentinden İspanya’nın Malaga kentine sefer yapmak üzere havalanan uçağındaki bir yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti. Uçak acil iniş yaptı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Aile fertleriyle yolculuk yapan 84 yaşındaki kişinin geçen cuma günkü uçuşta, uçak havalandıktan bir saat sonra fenalaştığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Havayolu şirketi, yaşananlarla ilgili ayrıntı açıklayamayacaklarını ancak hayatıı kaybeden yolcunun yakınlarına başsağlığı dileklerini sunduklarını, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Uçaktaki yolculardan Emma Gaskell, yaşananları Manchester Evening News’a anlattı. Gaskell, adı açıklanmayan, Manchester’da yaşadığı belirtilen adama, kabin ekibi ilk yardım uygularken yolcular arasında doktor veya başka sağlık çalışanı olup olmadığını sorduklarını söyledi. Tıbbi eğitmen olduğunu belirten Gaskell, yolcular arasındaki bir hemşireyle yardıma koştuğunu anlatarak, “Yanına gittiğimizde nabzı atmıyordu” dedi.

Gaskell’in anlattıklarına göre o, hemşire ve kabin ekibi 25 dakika süreyle CPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) uyguladı. Ancak yanıt alamadı. O sırada pilot, daha profesyonel tıbbi destek alabilmek amacıyla Fransa’nın Nantes kentine acil iniş yaptı. Fransız paramedikler uçağa bindiklerinde yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaskell, kabin ekibinin de yolcuların da yaşanan bu üzücü olay nedeniyle sarsıldığını, herkesin bir süre dinlenmesinin ardından uçağın yeniden Malaga’ya doğru havalandığını anlattı.

Kabin ekibini işlerini çok iyi yaptıkları için öven Gaskell, havayolu şirketinin de uçakta defibrilatör (kalbin normal dışı atımının tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlamak için kullanılır) bulundurmasının çok iyi olduğunu belirterek, “Maalesef olumlu sonuç alınamadı ama herkes elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.