Uçan koltuğun sahibi aranıyor: Krize yol açtı

Ankara’da dün fırtına sırasında 35 katlı sitenin balkonundan uçan koltuğun sahibi aranıyor.

Fotoğraflar: AA

Başkentte dün etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilmiş, binalardan kopan parçalar ve eşyalar uçmuştu.

Çankaya’da bulunan 35 katlı apartmanın balkonlarından da birçok eşya etrafa saçılırken, üç kişilik koltuk takımına ait parçalar fırtınanın etkisiyle havalandı ve bir evin önüne düştü. O anlar, mahalle sakini Onur Kalmaz tarafından görüntülendi.

Caddedeki iş yeri sahipleri, koltuk takımına ait bir üçlü, iki tekli parçayı sahibine ulaştırmak için dükkanında saklamaya başladı.

AA’nın aktardığına göre Kalmaz, yaşlı bir kadının sabah saatlerinde evine götürmeye çalıştığı üçlü koltuğu alarak, gerçek sahibine ulaştırmak amacıyla ofisinin önüne koydu.

Onur Kalmaz

Kalmaz, fırtına nedeniyle aracının hasar alıp almadığına bakarken havada bir koltuğun uçtuğunu gördüğünü belirterek o anları şöyle anlattı:

“O sırada elimde telefonum vardı, koltuğun yukarıdan uçtuğunu görünce videosunu çektim. Ağır bir koltuk olmasına rağmen yine de rüzgarın şiddetiyle uçtu ve bizim tarafa gelmeye başladı. Videoyu da daha sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Böyle garip şeyler bizim ülkemizde yaşandığı için gökten koltuk geldiğini görünce açıkçası şaşırmadım. Bunu da kimseye kaptırmadık, komik bir görüntü çıktı ortaya.”

Fırtınada uçan koltuğun sahibi aranıyor

En çok koltuğun markası soruldu

Videoyu paylaştıktan sonra telefonunun susmadığını, arayanların en çok koltuğun markasını sorduğunu söyleyen Kalmaz, şunları kaydetti:

“Koltuğun minderleri sağa sola savrulmuştu biz hepsini tekrar birleştirdik takım yaptık, koltuk da mindersiz kalmadı. Koltuğun hiçbir yeri zarar görmediği için markasını soranlar bile oldu. Yapan kimse gerçekten sağlam yapmış, o hızla o kadar yüksekten uçmasına rağmen kırılmaması ilginç. Koltukla birlikte sehpa da uçtu, birleştirince tam bir takım oldular. Koltuğu şu an kimse sahiplenmedi, gelip isteyen olursa koltuk bizde verebilirim. Bu bölgede koltuğa talip olabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum ama eğer talip çıkmazsa ihtiyaç sahibi birine vereceğiz.”

Takımın yastıkları ve sandalyesi farklı kişilerde

Tuğçe Daşçı koltuk takımının bu kadar tartışma yaratacağını tahmin etmediklerini belirtti:

“Sabah iş yerine geldiğimizde hem koltuk hem de yastığı takım halinde bizim kapının önündeydi. Karşı ofisle aramızda tatlı bir krize de yol açtı. Sabah bizdeydi öğleden sonra karşıya geçti, mahallede elden ele geziyor. Umarım sahibi en kısa sürede bulunur, dört gözle bekliyoruz.”

Koltuk takımına ait bir diğer sandalyeyi iş yerinde sakladığını dile getiren Necdet Özyönüm ise “Takımın asıl parçası bizde. Koltuğu dışarıda bırakamadık, içeri aldık. Sosyal medyada paylaşılan videonun altına da koltuğu bizden alabileceklerini yazdık. Biri alır diye koltuğu dışarı bırakamıyoruz” dedi.