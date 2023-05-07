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Yaramazlara biraz batar!

Uçaktaki yolcuyu akrep soktu

Hindistan’daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu.

Fotoğraf: AA

Press Trust India’nın haberine göre, Hindistan’ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan’daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi ‘nadir ve üzücü‘ bir olay yaşandığı belirtildi.


Uçak, Mumbai’deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

Daha önce de hamam böceği ve tahta kurusu vardı

Hint hava yolu şirketi Air India’nın 2019’da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India’nın, 2018’de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

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