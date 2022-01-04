Uçakta yangın çıktı; pilot acil iniş yaptı

Britanya’nın Manchester kentinden kalkan Ryanair uçağında yangın çıkınca pilot, Fransa’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: Daily Mail

Dün, akşam saat 18:33’te Manchester’dan Portekiz’in güneyindeki Faro’ya gitmek üzere havalanan uçağın saat 21:30 civarında inmesi planlanmıştı. Ancak pilot kalkıştan bir saat sonra hızla inişe geçti. Yedi dakikada 41 bin fitten 7 bin fite alçaldığı belirtilen Boeing 737-8AS tipi uçak saat 19:30’da Fransa’nın Brest kentine indi. Acil iniş için uçakta çıkan yangın gerekçe gösterildi.

Uçak havalimanına indiğinde pistte itfaiye ekipleri ve polis araçları bekliyordu. Yolcular tahliye edildi.

Fransa’nın, Britanya’dan giden yolculara yönelik sıkı karantina kurallarına rağmen yolcuların inmesine, kısa süre sonra başka bir uçağa binerek Portekiz’e gitmelerine izin verildi.

Acil iniş yapıldığında tüm yolcuların Fransa’da tutulup izolasyona girmelerinin isteneceğinden endişe edilmişti ama kısa bir süre sonra Boeing 787 tipi bir uçakla Faro’ya gittiler.