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Yaramazlara biraz batar!

Uçakta rahatsızlanan yolcu zorunlu iniş sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Almanya’nın Berlin kentinden İzmir’e giden yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Berlin-İzmir seferini yapan SunExpress’e ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki yolculardan Serpil E. rahatsızlandı.


Uçağın pilotu Koca Seyit Havalimanı görevlileriyle irtibat kurarak zorunlu iniş yapmak için izin istedi.

Alana sevk edilen sağlık ekipleri uçağın inmesinin ardından kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hastaya müdahale etti.

Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne götürülen Serpil E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

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