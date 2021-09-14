Uçakta rahatsızlanan yolcu zorunlu iniş sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Puanı düşük olduğu halde Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı gerekçesiyle tepki gören öğrencinin babası Diken’e konuştu. Çocuğunun sağlık problemleri nedeniyle yönetmeliğe uygun şekilde başka bir okuldan nakil olarak kaydının yapıldığını belirten baba, evine yakın, çocuğunun kazandığı lise niteliklerinde başka bir okul olmadığını belirtti.