Uçakta ‘kaçırılma’ korkusu: Yolcu kokpite girmeye çalışınca acil iniş yaptı

ABD’nin Los Angeles kentinden Nashville kentine gitmek üzere havalanan, Delta Havayolları’na ait bir uçak, dün, bir yolcunun zorla kabine girmeye çalışması sonrasında Albuquerque’e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Albuquerque International Sunport Havalimanı sözcüsü Stephanie Kitts, kontrol kulesine, adı açıklanmayan bir yolcunun uçuş sırasında kokpite girmeye çalıştığına dair bilgi verildiği ve acil iniş için izin istendiğini söyledi. Kitts, yolcunun uçak iner inmez havalinanında gözaltına alınıp Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekibine teslim edildiği bilgisini de paylaştı.

FBI, Twitter hesabı aracılığıyla, Albuquerque’e yönlendirilen bir uçakta yaşanan olaya müdahale ettiklerini doğruladı, başka ayrıntı paylaşmadı.

Havayolu şirketinin sözcüsü Anthony Black ise 162 yolcu ve altı kişilik mürettebat taşıyan Boeing 737-900 tipi uçağın ‘olaysız’ bir şekilde Albuquerque’e indiğini belirterek, ‘kuralları ihlal eden ve olay çıkaran’ yolcuyu etkisiz hale getiren mürettebat ve yolcuları övdü.

Bir yolcu, Twitter hesabından, bir yolcu kokpite girip uçağı kaçırmaya çalıştığı için uçağın rotasının değiştiğini yazdı ve video paylaştı. Başka yolcular da uçağın kaçırılacağını sanıp büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Uçak, yeniden havalandı ve planlanandan beş saat sonra Nashville’e indi.