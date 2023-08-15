Uçak arızası giderilemeyen Alman bakanın gezisi iptal

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Alman hükümetine ait Airbus A340 tipi uçaktaki arızanın tekrar etmesi üzerine bir haftalık Pasifik gezisini iptal etti. Bakan tarifeli uçakla Almanya’ya dönüyor.

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Resmi bir ziyaret için Avusturalya’ya gitmek üzere Almanya’nın başkenti Berlin’den yola çıkan Baerbock’un uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt ikmali yaptıktan sonra tekrar havalanmıştı. Ama uçak, bir arıza üzerine aldığı yakıtın büyük kısmını havada boşaltarak Abu Dabi’ye zorunlu inmişti.

Bakan ve beraberindeki heyetin, Avustralya’daki temasların ardından Yeni Zelanda ve Fiji Adaları’na devam etmesi planlanıyordu.

Bakan Baerbock, her şeyin denendiğini, ama uçaktaki arızanın giderilememesi yüzünden lojistik olarak imkansız hale gelen ziyaretin yapılamayacağını açıkladı. “Bu can sıkıcı olmanın da ötesinde” diyen bakan, ziyaretin ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiğini duyurdu.

Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge #Freunde und #Partner. Die Region wird die #Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen. Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig. 2/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) August 15, 2023

Alman hükümetinin uçakları, sık sık arızalanmakla gündeme geliyor.

Hükümet uçakları sık sık arızalanıyor

Mayısta da yine Baerbock’un Katar’ın başkenti Doha’dan Almanya’ya dönüşü sırasında Alman hava kuvvetlerine bağlı Airbus üretimi uçak arızalanmıştı. Bakan ve beraberindeki heyet 20 saat gecikmeli yola çıkabilmişti.

Geçen yıllarda da Alman hükümetinin filosunda yer alan uçakların sık sık arızalandıkları dikkat çekmişti. Bakan Baerbock’un Abu Dabi’ye zorunlu inen 23 yaşındaki uçağın daha önce senelerce Almanya havayolu Lutfhansa’ya ait olduğu, ikinci el hükümet uçağının satın alındıktan sonra önce Alman Ordusu tarafından kullanıldığı bildirildi.

Almanya’nın ilk başbakanı Konrad Adenauer’in adını taşıyan aynı uçak, Kasım 2018’de de dönemin başbakanı Angela Merkel’in Arjantin’deki G-20 zirvesine gidişi sırasında yine arıza yüzünden zorunlu inmişti. O zaman da Merkel, uzun süre bekledikten sonra tarifeli uçakla G-20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e uçmuştu.